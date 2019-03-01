В Москве сотрудник ДПС погиб при оформлении ДТП

СЕГОДНЯ 02:59 2019-03-01T03:04:21+03:00

В Москве в Гагаринском тоннеле в машину ГИБДД врезалась иномарка. Фото: скриншот видео

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В Москве сотрудник дорожно-постовой службы погиб, пока оформлял незначительное ДТП, произошедшее ранее. Информацию подтвердили в столичных главках МВД РФ и ГИБДД.

По их данным, ЧП произошло 28 февраля около 23:00 в Гагаринском тоннеле. Автомобиль марки Lexus на большой скорости врезался в служебный автомобиль ГИБДД, в котором находился полицейский. Он прибыл на место небольшой аварии и занимался оформлением документов.

При ударе в в служебную машину сотрудник ГИБДД получил смертельные травмы и скончался. Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств происшествия, передает ТАСС.

На видео, снятом очевидцами на месте происшествия, видно, что при въезде в тоннель в сторону МКАД перекрыта целая полоса. На месте работают медики скорой помощи и дежурят пожарные машины. Всего в аварии пострадали четыре автомобиля.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что четыре человека получили травмы в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Авария произошла также в четверг около 22:00 рядом с торговым центром "Времена года".

ИСТОЧНИК KP.RU