Трамп приказал допустить своего зятя к секретной информации США

СЕГОДНЯ 04:48 2019-03-01T04:59:50+03:00

Президент не стал обращать внимание на рекомендации сотрудников разведки и юристов Белого дома

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Президент США Дональд Трамп распорядился предоставить своему зятю и старшему советнику Джареду Кушнеру доступ к секретной информации. Указание он дал в прошлом году главе аппарата сотрудников Белого дома Джону Келли, проигнорировав опасения разведслужб и юристов.

Как пишет The New York Times, Келли сразу написал служебную записку о том, какой приказ получил от президента. Вслед за ним юрисконсульт Белого дома Дональд Макган тоже подготовил записку, в которой рекомендовал послушаться ЦРУ и не открывать доступ к сверхсекретным материалам Кушнеру.

Издание напомнило, что Трамп заявил журналистам о том, что не помогал зятю в получении доступа к особо секретным данным. Эту версию поддерживает адвокат Кушнера. Пресс-служба Белого дома отказывается давать комментарии по этому вопросу.

Как стало известно ЦРУ и сотрудники Белого дома, отвечающие за безопасность, не хотели допускать мужа Иванки Трамп к государственной тайне из-за его связей с представителями зарубежных стран.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, недавно статус допуска Джареда Кушнера к госдокументам был понижен со "сверхсекретного" до просто "секретного". Одновременно появились слухи, что глава государства может уволить с службы в Белом доме дочь и ее супруга.

ИСТОЧНИК KP.RU