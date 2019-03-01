Небензя: СБ ООН превращается в угрозу миру из-за США

СЕГОДНЯ 06:28 2019-03-01T06:28:20+03:00

Постпред отметил, что проект резолюции США по Венесуэле "был написан для смены режима под прикрытием заботы о людях"

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Из-за действий США в Совете Безопасности ООН, этот орган становится угрозой миру и безопасности. Такое мнение высказал постпред России при ООН Василий Небензя на заседании после того, как СБ не принял ни один из проектов резолюций по Венесуэле.

Совбез ООН не одобрил российский проект документа, а Россия и Китай наложили вето на американскую резолюцию.

"Глубоко сожалеем, что Совет Безопасности вновь оказался втянут в это политическое шоу и авантюру", - отметил после голосования российский постпред.

По его словам, проект США "был написан для смены режима под прикрытием заботы о людях", передает ТАСС.

"Вашингтон и Лондон вновь ограбили целую нацию на миллиарды долларов и насильно навязывают подачки, которые обуславливают сменой режима", - сказал Небензя.

Ранее сайт kp.ru писал, что Совет Безопасности 28 февраля не поддержал подготовленный Россией проект резолюции по Венесуэле. За документ проголосовали РФ, Китай, Экваториальная Гвинея и Южно-Африканская Республика. Еще четыре страны, в том числе Индонезия и Кувейт, воздержались. Остальные государства, среди которых США и страны ЕС, голосовали против российского варианта.

ИСТОЧНИК KP.RU