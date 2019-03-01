Погода в Москве на 1 марта 2019 года: местами возможна метель

1 Март 07:09 2019-03-01T07:10:25+03:00

В Гидрометцентре рассказали о том, какой будет погода в Москве на 1 марта 2019 года

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Погода в Москве на 1 марта 2019 года будет пасмурной и снежной. Небо затянется облаками, и на протяжении практически всего дня будет идти снег. Кроме того, в отдельных районах города возможна метель.

Сайт kp.ru писал о том, что ненастную погоду с собой принесёт циклон, который движется в сторону российской столицы из Финляндии. А колебания в температуре воздуха спровоцируют образование гололедицы, поэтому на дорогах будет очень сколько, и водителям с пешеходами стоит быть внимательнее - особенно вечером.

А так, днем в пятницу столбики термометров будет держаться на уровне -1..1 градус. К ночи этот показатель серьезно опустится - до -12..-10. При этом ветряные потоки северного направления будут достаточно сильными - в районе 5-10 метров в секунду, а местами их скорость может достигать даже 12-17 м/c, передает Гидрометцентр.

ИСТОЧНИК KP.RU