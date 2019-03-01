2019-03-01T07:29:20+03:00
Общество

Более 30 россиян не могут покинуть Дели из-за конфликта Индии и Пакистана

Дополнительную аренду номеров в отелях они вынуждены оплачивать самостоятельно
Елена АКИМОВА
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Более 30 российский туристов оказались заложниками конфликта между Индией и ПакистаномБолее 30 российский туристов оказались заложниками конфликта между Индией и ПакистаномФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Конфликт между Индией и Пакистаном сказался на российских туристах. Более 30 человек стали заложниками обстоятельств и не могут покинуть Дели. Туристы вынуждены оставаться в отелях до разрешения вылетов. Об этом телеканалу «360» рассказали в посольстве РФ.

Причина в том, что были отменены рейсы, которые выполняла авиакомпания Air Astana. Ближайшие вылеты запланированы только на 4-5 марта.

- Всего 34 человека не могут улететь домой. Они живут в отелях, но за проживание платят за свой счет. На место приехали сотрудники посольства и консульского отдела, всем отдыхающим была оказана помощь, — уточнили в российском диппредставительстве.

Авиасообщение было нарушено после того, как 26 февраля индийские ВВС сбросили несколько бомб на лагерь боевиков террористической группировки неподалеку от границы Пакистана. Этот акт стал реакций на теракт, который произошел в Индии. Ответственность за взрыв взяла на себя данная организация. 27 февраля, Пакистан сбил два индийских самолета, которые нарушили воздушное пространство страны в районе штата Кашмир. Позже военнослужащие Пакистана арестовали пилота одного из сбитых индийских самолетов.

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Маршруты 33 рейсов пяти российских авиакомпаний изменены в четверг, 28 февраля, из-за конфликта Индии и Пакистана. Об этом сообщил замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик. Два борта российских авиакомпаний, следовавших на индийские курорты из Москвы и Санкт-Петербурга, развернулись в воздухе и вернулись на ближайший аэродром - в Екатеринбург. Многие другие рейсы, например, в Таиланд, из-за закрытого воздушного пространства над Пакистаном следуют удлиненным маршрутом и вынуждены совершать незапланированные остановки для дозаправки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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