2019-03-01T07:33:05+03:00
Политика

В Венесуэле сообщили, что их военным обещали $20 тыс. за дезертирство

Сбежать в Колумбию решились более ста бойцов, в том числе несколько офицеров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Венесуэле сообщили об обещанных военным $20 тыс. за дезертирствоВ Венесуэле сообщили об обещанных военным $20 тыс. за дезертирствоФото: REUTERS
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Оппозиционные официальному Каракасу лица обещали венесуэльским военнослужащим и бойцам Национальной гвардии по 20 тысяч долларов каждому за то, чтобы они стали дезертирами. Об этом рассказал министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес.

"Мы насчитали более ста бойцов Нацгвардии, в том числе офицеров, которых на самом деле очень немного, перешедших границу в ожидании обещанных им $20 тыс.", -цитирует главу ведомства Венесуэльское агентство новостей.

Лопес подчеркнул, что эти люди никогда не являлись солдатами, потому что настоящий военнослужащий не может быть наемником и должен руководствоваться принципами и этикой своей профессии". Что касается влияния перебежчиков на ситуацию в войсках, то, по словам министра, единство Вооруженных сил не пострадает.

Сайт kp.ru писал о том, что один из случаев дезертирства произошел на прошлых выходных. Три бойца национальной гвардии сбежали в соседнюю Колумбию, угнав несколько бронемашин и протаранив на них кардон в районе международного мостового перехода имени Симона Боливара.

Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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