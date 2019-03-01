СЕГОДНЯ 07:51 2019-03-01T07:51:20+03:00

Более того, по словам главы МИД незалежной, его страна на протяжении всей истории играла "важнейшую роль в формировании Европы"

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Именно Украина является "наследницей Киевской Руси", а Россия и Белоруссия образовались в результате отделения от нее. Такое мнение высказал министр иностранных дел незалежной Павел Климкин.

Глава ведомства заявил, что его страна на протяжении многолетней истории играла "важнейшую роль в формировании Европы и ее ценностей". Более того, Украина якобы всегда была европейской нацией, поскольку менталитет ее граждан полностью соответствует жителям данного региона.

Также, по словам Климкина, его государство не раз спасало Запад от порабощения, например, во время татаро-монгольского нашествия и в случае с Османской империей, а сейчас оно якобы является единственным пространством, в котором мирно сосуществуют все основные религии.

"В данный момент горячее сердце Европы бьется на Украине. Европа переживает моральный кризис, сомневается в собственной правоте, а ее жители уже не готовы в случае необходимости встать на защиту европейских ценностей. Украинцы не только готовы это делать — они единственные, кто отстаивает эти ценности с оружием в руках на поле боя", - написал дипломат в своей статье для издания Observador.

Сайт kp.ru сообщал о том, что ранее исторические факты не раз перевирал сам президент незалежной Петр Порошенко. Так, глава государства говорил о том, что в 988 году князь Владимир якобы крестил не Русь, а Украину.

ИСТОЧНИК KP.RU