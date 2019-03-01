Системы С-500 поступят в российские войска в ближайшее время
Новейшие зенитно-ракетные комплексы С-500 поступят на вооружение российских войск уже в самое ближайшее время. Такое заявление сделал начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.
По его словам, первая группа офицеров завершит академическое обучение по работе с данными ЗРК уже в текущем году.
"В 2019 году пройдёт первый выпуск офицеров, которые окончат академию по программе обучения для работы на комплексе С-500, которого пока нет в войсках", - сообщил генерал-лейтенант.
При этом он подчеркнул, что военнослужащие получают необходимые для работы с системами знания на основе учебного центра подготовки специалистов зенитных ракетных войск в Гатчине Ленинградской области, передает "Красная звезда".
Сайт kp.ru писал о том, что ЗРК С-500 способна поражать цели на беспрецедентной дальности в 481,2 км. Изначально планировалось, что системы поступят в войска к 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU