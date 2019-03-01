На салатовой ветке московского метро произошел сбой

СЕГОДНЯ 08:15 2019-03-01T08:57:21+03:00

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На салатовой ветке московского метрополитена произошел сбой. Утром в пятницу, 1 марта, движение поездов на одном из участков Люблинско-Дмитровской линии было полностью остановлено.

В Twitter-аккаунте столичной подземки сообщили, что составы перестали ходить от "Марьиной Рощи" до "Печатников". В обратном направлении движение все же осуществлялось, но с увеличенным интервалом. При этом в службе горячей линии метрополитена уточнили, что причиной нарушения работы подземки стало падение пассажира с платформы.

"Человек упал на рельсы в районе станции метро "Крестьянская застава". По этой причине движение поездов приостановлено", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Известно, что мужчине удалось выжить в результате падения. Для его извлечения с путей пришлось снять напряжение с контактного рельса. Между тем, движение поездов на салатовой ветке уже восстановлено и в настоящий момент вводится в график.

Сайт kp.ru писал о том, что на прошлых выходных под колесами поезда оказался также один из пассажиров МЦК. Тело 31-летнего мужчины обнаружили на перегоне между станциями "Ростокино" и "Ботанический сад".

ИСТОЧНИК KP.RU