Страны БРИКС разработают единую платежную систему

СЕГОДНЯ 08:35 2019-03-01T08:35:16+03:00

Сейчас решается, как именно будет выглядеть система расчетов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Не исключено, что это будет онлайн-кошелек, который объединит платежные системы всех стран

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Страны БРИКС планируют разработать единую платежную систему, которая позволит вести расчеты без учета конвертаций валют. Один из вероятных сценариев реализации проекта — создание специального онлайн-кошелька, который объединит в себе платежные системы всех стран. Называться система будет BRICS Pay, рассказывают в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Планируется, что благодаря установленному на смартфон приложению покупку можно будет оплатить в любой стране группы вне зависимости от валюты на счете покупателя. Программа будет напоминать Apple Pay или Samsung Pay. Это существенно снизит зависимость от транснациональных платежей и колебания курса доллара.

К онлайн-кошельку подключатся Россия, Индия, Китай, Бразилия, Южно-Африканская Республика. В будущем возможно присоединение других участников.

В Национальной системе платежных карт газете «Известия» прокомментировали, что проект пока на стадии утверждения, точно о его форме говорить рано. Будет это онлайн-кошелек или иной инструмент станет ясно после обсуждения всех деталей сотрудничества внутри «пятерки».

ИСТОЧНИК KP.RU