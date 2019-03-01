Зеленский считает, что переговоры Украины с Россией неизбежны

СЕГОДНЯ 09:24 2019-03-01T10:02:00+03:00

По мнению кандидата в президенты незалежной, только мирный диалог будет способствовать прекращению войны в Донбассе

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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский указал на неизбежность переговоров Киева и Москвы в рамках прекращения войны в Донбассе. При этом комик подчеркнул, что идти на уступки в плане независимости и территориальной целостности его страна не готова.

"Главная цель каждого украинца - это сохранить жизнь людей. Поэтому первый шаг - это прекращение огня. Как мы можем это сделать - это только переговоры", - заявил Зеленский.

Артист напомнил, что сейчас у Украины есть лишь минские договоренности, которые, к сожалению, "не работают", однако в Киеве благодарны Западу и за такую поддержку. По мнению кандидата в президенты, сейчас необходимо расширить данный формат и привлечь к нему США и Великобританию. Именно на такой основе комик намерен построить "страну-мечту", передает телеканал "1+1".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/684914" frameborder="0"></iframe> Шоумен Зеленский призвал в свою команду людей без опыта в политике.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент Зеленский является лидером президентского рейтинга. Согласно последним опросам, за него готовы проголосовать 28% жителей Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU