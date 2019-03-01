Зеленский считает, что переговоры Украины с Россией неизбежны
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский указал на неизбежность переговоров Киева и Москвы в рамках прекращения войны в Донбассе. При этом комик подчеркнул, что идти на уступки в плане независимости и территориальной целостности его страна не готова.
"Главная цель каждого украинца - это сохранить жизнь людей. Поэтому первый шаг - это прекращение огня. Как мы можем это сделать - это только переговоры", - заявил Зеленский.
Артист напомнил, что сейчас у Украины есть лишь минские договоренности, которые, к сожалению, "не работают", однако в Киеве благодарны Западу и за такую поддержку. По мнению кандидата в президенты, сейчас необходимо расширить данный формат и привлечь к нему США и Великобританию. Именно на такой основе комик намерен построить "страну-мечту", передает телеканал "1+1".
Шоумен Зеленский призвал в свою команду людей без опыта в политике.
Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент Зеленский является лидером президентского рейтинга. Согласно последним опросам, за него готовы проголосовать 28% жителей Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU
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