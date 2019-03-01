Расходы на цифровую маркировку сигарет лягут на потребителей

СЕГОДНЯ 09:50 2019-03-01T09:51:33+03:00

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Обязательная цифровая маркировка табачных изделий позволит отслеживать движение товара с легального производства до продавцов, однако сами сигареты в результате подорожают. Такое заявление сделал главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королёв.

Он напомнил, что его раньше путь изделий отслеживался с помощью бумажной акцизной марки, то сейчас ее роль будет выполнять чип-матрица, уникальная для каждой пачки сигарет.

"Оператор маркировки оценивал в триллион рублей стоимость этого мероприятия <…> в конечном итоге все расходы лягут на потребителя", - сказал эксперт в эфире Радио "Комсомольская правда".

При этом Королёв подчеркнул, что подобная маркировка пока не является обязательной даже в Евросоюзе, однако у них нет и бумажных акцизных марок.

"В наших условиях цифровая маркировка была бы оправдана, если бы ее ввели на всей территории Евразийского экономического сообщества, т. е. в Белоруссии, Казахстане, Армении и т. д. Тогда бы это была действительна значительная мера в борьбе с нелегальным оборотом сигарет", - подытожил главред информагентства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, внедрение цифрового кода в России будет происходить поэтапно. С 1 марта 2019 года участники оборота начнут регистрироваться в системе, а с начала июля стартует модернизация фабрик. При этом продавать табачную продукцию без специального чипа можно будет вплоть до 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU