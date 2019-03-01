Обучение операторов беспилотных машин обойдется в 1 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-01T10:26:08+03:00

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В России запустят программу по обучению операторов беспилотных машин. Всего будет создано 12 точек обучения и на это уйдет 1,13 миллиарда рублей. Средства будут выделены в рамках государственно-частного партнерства.

Операторы будут следить за работой беспилотных авто и в случае внештатных ситуаций, например, ухудшения погодных условий, корректировать движение. По сути, речь идет не о водителях, а о программистах.

Специалисты будут востребованы в сфере грузоперевозок, беспилотных такси, складском бизнесе.

Проект уже поддержала рабочая группа под председательством замглавы Минпромторга и президента НП «ГЛОНАСС». В «Сколково» рынок таких услуг оценивают в десятки миллионов долларов, хотя полностью автономные машины на дорогах появятся не в ближайшем будущем. Эксперты называют сроки в 2-3 десятилетия.

Обучение для желающих будет платным. Его цена не превысит обычную автошколу, курс рассчитан на 1-3 месяца, пишет газета «Известия».

Кстати, на дорогах Москвы в ближайшее время можно будет встретить беспилотные машины. Поедут они, правда, пока в тестовом режиме и с пилотом, который будет следить за работой "умного" компьютера. Отличить беспилотные машины в общем автомобильном потоке можно будет по знаку с буквой "А".

ИСТОЧНИК KP.RU