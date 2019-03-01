Порошенко назвал условие становления Украины региональным лидером
Украина может стать настоящим региональным лидером, если люди просто поверят в это. Такого мнения придерживается президент незалежной Пётр Порошенко. По словам политика, именно такой стратегии придерживается Киев в настоящий момент.
"В целом, какая наша стратегия? Она очень понятна: нужно превратить страну, нашу родную Украину в регионального лидера. Лидера! Это звание она заслужила по праву. И все, что нам для этого нужно — это просто поверить в это", — сказал Порошенко во время заседания Совета регионального развития, которое транслировалось на телеканале "112 Украина".
При этом президент подчеркнул, что, когда Украина выйдет на лидерские позиции, считает с ней должны будут не только соседи. А для этого киевские власти должны также нарастить экономическую мощь и сделать так, чтобы население было состоятельным и счастливым.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Порошенко также назвал происходящее сейчас на Украине "историей успеха". Глава государства заявил, что проводимые правительством реформы стали "самыми глубокими" за все время существования страны.
«Ты без шапки? Тогда за нос ущипну»: Порошенко и галантные манеры-2.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»