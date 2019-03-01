2019-03-01T11:16:04+03:00
Политика

Порошенко назвал условие становления Украины региональным лидером

По мнению президента незалежной, людям достаточно просто поверить в величие своей родины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Украина может стать настоящим региональным лидером, если люди просто поверят в это. Такого мнения придерживается президент незалежной Пётр Порошенко. По словам политика, именно такой стратегии придерживается Киев в настоящий момент.

"В целом, какая наша стратегия? Она очень понятна: нужно превратить страну, нашу родную Украину в регионального лидера. Лидера! Это звание она заслужила по праву. И все, что нам для этого нужно — это просто поверить в это", — сказал Порошенко во время заседания Совета регионального развития, которое транслировалось на телеканале "112 Украина".

При этом президент подчеркнул, что, когда Украина выйдет на лидерские позиции, считает с ней должны будут не только соседи. А для этого киевские власти должны также нарастить экономическую мощь и сделать так, чтобы население было состоятельным и счастливым.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Порошенко также назвал происходящее сейчас на Украине "историей успеха". Глава государства заявил, что проводимые правительством реформы стали "самыми глубокими" за все время существования страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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