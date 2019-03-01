Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе перед 8 Марта
Следующая рабочая неделя будет сокращенной, так как в пятницу значится красный день календаря. Отмечать будем Международный женский день, в честь такого праздника в стране сразу несколько выходных.
Роструд напомнил, что рабочая неделя будет длиться с 4 по 7 марта, в отдыхать россияне должны с 8 по 11 марта.
Последний рабочий день в четверг будет коротким, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Кстати, именно 8 марта в Москве пройдет спектаклю, где сыграет Марат Башаров. Громкие заявления о том, что актер потерял работу в театре - преждевременны. 44-летний актер подтвердил репутацию дебошира, избивающего женщин. Но популярности меньше не стало. На премьерный спектакль с Анной Большовой («Любовь@.RU») в зале осталось всего несколько свободных мест. Аншлаг.
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ИСТОЧНИК KP.RU