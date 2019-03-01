2019-03-01T11:52:06+03:00
Общество

Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе перед 8 Марта

Трудиться россияне будут до 7 марта, а потом отдыхать с 8 по 11 число
Елена АКИМОВА
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Уже через неделю в России отметят 8 МартаУже через неделю в России отметят 8 МартаФото: Мария АНАНОВА
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Следующая рабочая неделя будет сокращенной, так как в пятницу значится красный день календаря. Отмечать будем Международный женский день, в честь такого праздника в стране сразу несколько выходных.

Роструд напомнил, что рабочая неделя будет длиться с 4 по 7 марта, в отдыхать россияне должны с 8 по 11 марта.

Последний рабочий день в четверг будет коротким, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кстати, именно 8 марта в Москве пройдет спектаклю, где сыграет Марат Башаров. Громкие заявления о том, что актер потерял работу в театре - преждевременны. 44-летний актер подтвердил репутацию дебошира, избивающего женщин. Но популярности меньше не стало. На премьерный спектакль с Анной Большовой («Любовь@.RU») в зале осталось всего несколько свободных мест. Аншлаг.

Если подарок на 8 Марта еще не куплен, то эксперты дают советы, как выбрать креативный презент. Это вам не цветы и миксер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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