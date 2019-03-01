США вывезли из Сирии 50 тонн золота
Армия Соединенных Штатов вывезла из Сирии около 50 тонн золота. Американские военные получили его от боевиков в провинции Дейр-эз-Зор, заключив договор с обещанием обеспечения безопасность. Об этом сообщило национальное агентство "САНА" со ссылкой на местные источники.
В обмен на гарантии безопасности боевики передали всё свое золото - около 40 тонн. Еще 10 тонн драгоценного металла военные нашли в других тайниках боевиков.
По данным СМИ, боевики награбили золото на территории Ирака и Сирии и спрятали в окрестностях населенного пункта Багхуз в Дейр-эз-Зоре.
Накануне, 28 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что международная коалиция во главе с США взяла под контроль в Сирии всю территорию, которую ранее удерживала террористическая группировка «Исламское государство»*.
Напомним, что 19 декабря прошлого года американский президент объявил о решении начать вывод американских войск из САР. Тогда же он дома сообщил о победе над террористической группировкой. Позже, Трамп передумал и заявил, что в Сирии останется американский контингент численностью 400 человек.
* ИГ(ИГИЛ) запрещена в РФ организация.
ИСТОЧНИК KP.RU