2019-03-01T12:37:52+03:00
Политика

США вывезли из Сирии 50 тонн золота

Как сообщают местные источники, драгоценный металл американские войска получили от террористов в обмен на гарантии безопасности
Елена Гильманова
Поделиться:
Комментарии: comments17
СМИ: США вывезли из Сирии 50 тонн золотаСМИ: США вывезли из Сирии 50 тонн золотаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Армия Соединенных Штатов вывезла из Сирии около 50 тонн золота. Американские военные получили его от боевиков в провинции Дейр-эз-Зор, заключив договор с обещанием обеспечения безопасность. Об этом сообщило национальное агентство "САНА" со ссылкой на местные источники.

В обмен на гарантии безопасности боевики передали всё свое золото - около 40 тонн. Еще 10 тонн драгоценного металла военные нашли в других тайниках боевиков.

По данным СМИ, боевики награбили золото на территории Ирака и Сирии и спрятали в окрестностях населенного пункта Багхуз в Дейр-эз-Зоре.

Накануне, 28 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что международная коалиция во главе с США взяла под контроль в Сирии всю территорию, которую ранее удерживала террористическая группировка «Исламское государство»*.

Напомним, что 19 декабря прошлого года американский президент объявил о решении начать вывод американских войск из САР. Тогда же он дома сообщил о победе над террористической группировкой. Позже, Трамп передумал и заявил, что в Сирии останется американский контингент численностью 400 человек.

* ИГ(ИГИЛ) запрещена в РФ организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков: встреча Путина и Лукашенко может состояться хоть завтра
Пакистан частично открывает воздушное пространство страны
Пакистан готов принять Россию в роли посредника в конфликте с Индией
Военный самолет США провел разведывательный полет над Россией
В Кремле оценили идею создания единой валюты для России и Белоруссии
Россиян предупредили о новый вспышке лихорадки Эбола
Минтруд назвал регионы России с самым высоким уровнем безработицы
Заместители глав МИД России и Японии обсудят мирный договор 5 марта
Лавров: Путин передал Мадуро слова поддержки и солидарности
На территории бизнес-парка Станколит в Москве произошел пожар
Пакистан согласился передать Индии пилота сбитого МиГ-21
NASA и "Роскосмос" согласовали протокол полета Crew Dragon к МКС
Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе перед 8 Марта
Не менее 29 человек погибли в результате теракта в Сомали
Порошенко назвал условие становления Украины региональным лидером
Трамп назвал причину отсутствия договоренностей по итогам саммита с КНДР
Белый дом: Трамп на встрече с Ким Чен Ыном не стал повторять ошибку Обамы
Туристы стали реже посещать Солсбери после инцидента со Скрипалями
Обучение операторов беспилотных машин обойдется в 1 млрд рублей
Запуск корабля «Союз МС-12» застрахуют на 4,2 млрд рублей
Расходы на цифровую маркировку сигарет лягут на потребителей
Зеленский считает, что переговоры Украины с Россией неизбежны
Очередная выходка Порошенко попала на видео: президент ущипнул за нос незнакомого мужчину
Экс-адвоката Трампа снова допросят в Конгрессе США
Страны БРИКС разработают единую платежную систему
На салатовой ветке московского метро произошел сбой
Осужденного в США летчика Ярошенко обвинили в нападении в тюрьме