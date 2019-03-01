Лавров: Путин передал Мадуро слова поддержки и солидарности
Президент России Владимир Путин передал слова поддержки и солидарности своему "другу", венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро. Соответствующее послание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил вице-президенту Боливарианской Республики Делси Родригес во время переговоров в Москве.
"Хотел бы в нынешней ситуации особо подчеркнуть, что президент Владимир Путин передает слова поддержки и солидарности своему коллеге и другу президенту Николасу Мадуро", - сказал глава ведомства.
При этом дипломат подчеркнул, что Москва продолжит и дальше противодействовать внешнему вмешательству во внутренние дела Венесуэлу, а также поддерживать шаги официального Каракаса в сфере решения социально-экономических вопросов, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что Делси Родригес прибыла в российскую столицу в пятницу, 1 марта, для проведения ряда рабочих встреч.
Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.
ИСТОЧНИК KP.RU