Лавров: Путин передал Мадуро слова поддержки и солидарности

СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-01T12:39:44+03:00

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес встретилась в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Фото: REUTERS

Российские власти пообещали и дальше противодействовать внешнему вмешательству во внутренние дела Венесуэлы

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Президент России Владимир Путин передал слова поддержки и солидарности своему "другу", венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро. Соответствующее послание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил вице-президенту Боливарианской Республики Делси Родригес во время переговоров в Москве.

"Хотел бы в нынешней ситуации особо подчеркнуть, что президент Владимир Путин передает слова поддержки и солидарности своему коллеге и другу президенту Николасу Мадуро", - сказал глава ведомства.

При этом дипломат подчеркнул, что Москва продолжит и дальше противодействовать внешнему вмешательству во внутренние дела Венесуэлу, а также поддерживать шаги официального Каракаса в сфере решения социально-экономических вопросов, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что Делси Родригес прибыла в российскую столицу в пятницу, 1 марта, для проведения ряда рабочих встреч.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693689" frameborder="0"></iframe> Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU