2019-03-01T13:05:29+03:00
Общество

Минтруд назвал регионы России с самым высоким уровнем безработицы

По итогам мониторинга выяснилось, что больше всего нетрудоустроенных на Кавказе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Минтруд назвал регионы с самым высоким уровнем безработицыМинтруд назвал регионы с самым высоким уровнем безработицыФото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Министерство труда и социальной защиты провело мониторинг качества и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости населения и выяснило, что самый высокий уровень регистрируемой безработицы на январь 2019 года был зафиксирован на Кавказе.

Так, в Ингушетии он составил 8,7%, а в Чечне - 8%. Дальше с огромным отрывом идет Республика Тыва (3,9%), Амурская область (2,4%), Ненецкий автономный округ (2,3%), а также Северная Осетия - Алания, Алтай и Чукотка (по 2,2%).

При этом меньше всего нетрудоустроенных граждан зарегистрировано в Севастополе (0,2%) и Ленинградской области (0,3%). Также низкие показатели фиксируются в Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ульяновской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Москве, Санкт-Петербурге - по 0,4%, и в республиках Крым, Татарстан, Краснодарском крае, Московской, Тульской, Сахалинской областях - по 0,5%.

"Наиболее существенное уменьшение произошло в Уральском (на 17,0%), Дальневосточном (на 13,7%) и Северо-Кавказском (на 11,7%) федеральных округах", - говорится в отчете Минтруда, опубликованном на сайте ведомства.

В целом же, уровень безработицы в России оказался ниже 1% впервые за всю историю наблюдений. Так, согласно данным на начало текущего года, он составил всего 0,9% от общей численности рабочей силы.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце 2018-го похожее исследование проводил Росстат. Тогда выяснилось, что средний уровень безработицы на селе в два раза выше, чем в городе, а каждый четвертый нетрудоустроенный — это гражданин в возрасте до 25 лет.

РЕГИОНЫ С САМОЙ ВЫСОКОЙ БЕЗРАБОТИЦЕЙ (% от общей численности рабочей силы)

1. Ингушетия - 8,7%

2. Чечня - 8%

3. Республика Тыва - 3,9%

РЕГИОНЫ С САМОЙ НИЗКОЙ БЕЗРАБОТИЦЕЙ (% от общей численности рабочей силы)

1. Севастополь - 0,2%

2. Ленинградская область - 0,3%

3. Калужская, Липецкая, Нижегородская и Ульяновская области, Ханты-Мансийский АО, Москва, Санкт-Петербург - по 0,4%

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков: встреча Путина и Лукашенко может состояться хоть завтра
Пакистан частично открывает воздушное пространство страны
Пакистан готов принять Россию в роли посредника в конфликте с Индией
Военный самолет США провел разведывательный полет над Россией
В Кремле оценили идею создания единой валюты для России и Белоруссии
Россиян предупредили о новый вспышке лихорадки Эбола
Заместители глав МИД России и Японии обсудят мирный договор 5 марта
Лавров: Путин передал Мадуро слова поддержки и солидарности
США вывезли из Сирии 50 тонн золота
На территории бизнес-парка Станколит в Москве произошел пожар
Пакистан согласился передать Индии пилота сбитого МиГ-21
NASA и "Роскосмос" согласовали протокол полета Crew Dragon к МКС
Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе перед 8 Марта
Не менее 29 человек погибли в результате теракта в Сомали
Порошенко назвал условие становления Украины региональным лидером
Трамп назвал причину отсутствия договоренностей по итогам саммита с КНДР
Белый дом: Трамп на встрече с Ким Чен Ыном не стал повторять ошибку Обамы
Туристы стали реже посещать Солсбери после инцидента со Скрипалями
Обучение операторов беспилотных машин обойдется в 1 млрд рублей
Запуск корабля «Союз МС-12» застрахуют на 4,2 млрд рублей
Расходы на цифровую маркировку сигарет лягут на потребителей
Зеленский считает, что переговоры Украины с Россией неизбежны
Очередная выходка Порошенко попала на видео: президент ущипнул за нос незнакомого мужчину
Экс-адвоката Трампа снова допросят в Конгрессе США
Страны БРИКС разработают единую платежную систему
На салатовой ветке московского метро произошел сбой
Осужденного в США летчика Ярошенко обвинили в нападении в тюрьме