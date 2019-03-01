Минтруд назвал регионы России с самым высоким уровнем безработицы

СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-01T13:05:29+03:00

По итогам мониторинга выяснилось, что больше всего нетрудоустроенных на Кавказе

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Министерство труда и социальной защиты провело мониторинг качества и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости населения и выяснило, что самый высокий уровень регистрируемой безработицы на январь 2019 года был зафиксирован на Кавказе.

Так, в Ингушетии он составил 8,7%, а в Чечне - 8%. Дальше с огромным отрывом идет Республика Тыва (3,9%), Амурская область (2,4%), Ненецкий автономный округ (2,3%), а также Северная Осетия - Алания, Алтай и Чукотка (по 2,2%).

При этом меньше всего нетрудоустроенных граждан зарегистрировано в Севастополе (0,2%) и Ленинградской области (0,3%). Также низкие показатели фиксируются в Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ульяновской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Москве, Санкт-Петербурге - по 0,4%, и в республиках Крым, Татарстан, Краснодарском крае, Московской, Тульской, Сахалинской областях - по 0,5%.

"Наиболее существенное уменьшение произошло в Уральском (на 17,0%), Дальневосточном (на 13,7%) и Северо-Кавказском (на 11,7%) федеральных округах", - говорится в отчете Минтруда, опубликованном на сайте ведомства.

В целом же, уровень безработицы в России оказался ниже 1% впервые за всю историю наблюдений. Так, согласно данным на начало текущего года, он составил всего 0,9% от общей численности рабочей силы.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце 2018-го похожее исследование проводил Росстат. Тогда выяснилось, что средний уровень безработицы на селе в два раза выше, чем в городе, а каждый четвертый нетрудоустроенный — это гражданин в возрасте до 25 лет.

РЕГИОНЫ С САМОЙ ВЫСОКОЙ БЕЗРАБОТИЦЕЙ (% от общей численности рабочей силы)

1. Ингушетия - 8,7%

2. Чечня - 8%

3. Республика Тыва - 3,9%

РЕГИОНЫ С САМОЙ НИЗКОЙ БЕЗРАБОТИЦЕЙ (% от общей численности рабочей силы)

1. Севастополь - 0,2%

2. Ленинградская область - 0,3%

3. Калужская, Липецкая, Нижегородская и Ульяновская области, Ханты-Мансийский АО, Москва, Санкт-Петербург - по 0,4%

ИСТОЧНИК KP.RU