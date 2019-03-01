2019-03-01T13:34:03+03:00
Политика

Пакистан готов принять Россию в роли посредника в конфликте с Индией

В Нью-Дели, тем временем, считают, что у них достаточно каналов для ведения диалога напрямую
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава пакистанского МИДа Шах Мехмуд КурешиГлава пакистанского МИДа Шах Мехмуд КурешиФото: REUTERS
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Пакистан готов принять предложение России по предоставлению площадки и посреднической помощи для урегулирования конфликта с Индией. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Шах Мехмуд Куреши.

По его словам, ранее соответствующее предложение озвучил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

"Я не знаю, что насчет Индии, но я хочу сказать России, что Пакистан готов сесть за стол переговоров, чтобы снизить напряженность", - цитирует министра газета Dawn.

При этом, как сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в индийском МИД, Нью-Дели не планирует привлекать третьи стран к урегулированию ситуации. Власти страны считают, что у них и так достаточно каналов для разрешения возникшего конфликта.

Напомним, что обстановка в регионе резко накалилась в среду, 27 февраля, после того, как стороны обменялись авиаудары и сбили несколько военных самолетов друг друга.

Сайт kp.ru писал о том, что конфликт сказался даже на России, поскольку Индия и Пакистан временно закрыли свое воздушное пространство для полетов, и многие наши соотечественники не могут покинуть курорты.

Пакистанские военные сбили два истребителя ВВС Индии на границе между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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