Пакистан готов принять Россию в роли посредника в конфликте с Индией
Пакистан готов принять предложение России по предоставлению площадки и посреднической помощи для урегулирования конфликта с Индией. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Шах Мехмуд Куреши.
По его словам, ранее соответствующее предложение озвучил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
"Я не знаю, что насчет Индии, но я хочу сказать России, что Пакистан готов сесть за стол переговоров, чтобы снизить напряженность", - цитирует министра газета Dawn.
При этом, как сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в индийском МИД, Нью-Дели не планирует привлекать третьи стран к урегулированию ситуации. Власти страны считают, что у них и так достаточно каналов для разрешения возникшего конфликта.
Напомним, что обстановка в регионе резко накалилась в среду, 27 февраля, после того, как стороны обменялись авиаудары и сбили несколько военных самолетов друг друга.
Сайт kp.ru писал о том, что конфликт сказался даже на России, поскольку Индия и Пакистан временно закрыли свое воздушное пространство для полетов, и многие наши соотечественники не могут покинуть курорты.
Пакистанские военные сбили два истребителя ВВС Индии на границе между странами.
ИСТОЧНИК KP.RU