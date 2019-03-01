2019-03-01T13:46:55+03:00
Политика

Песков: встреча Путина и Лукашенко может состояться хоть завтра

Однако пока в планах президента России такое мероприятие не значится
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Последние переговоры двух лидеров состоялись в СочиПоследние переговоры двух лидеров состоялись в СочиФото: REUTERS
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Встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в случае необходимости может состояться в любой момент, однако пока что таких планов нет, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет, но, с другой стороны, это не значит, что они не могут принять решение встретиться хоть завтра. Вы знаете, что они общаются регулярно и по телефону, и, при необходимости, быстро и оперативно принимают решение о встрече", - сказал представитель Кремля.

Напомним, что в последний раз Путин и Лукашенко проводили переговоры в Сочи. Тогда политикам удалось не только обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, но и показаться на лыжах, а также поиграть в хоккей.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее белорусский лидер даже высказался в поддержку создания единой валюты для наших стран - нового рубля.

Путин и Лукашенко приехали поиграть в хоккей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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