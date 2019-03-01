Песков: встреча Путина и Лукашенко может состояться хоть завтра
Встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в случае необходимости может состояться в любой момент, однако пока что таких планов нет, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Пока нет, но, с другой стороны, это не значит, что они не могут принять решение встретиться хоть завтра. Вы знаете, что они общаются регулярно и по телефону, и, при необходимости, быстро и оперативно принимают решение о встрече", - сказал представитель Кремля.
Напомним, что в последний раз Путин и Лукашенко проводили переговоры в Сочи. Тогда политикам удалось не только обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, но и показаться на лыжах, а также поиграть в хоккей.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее белорусский лидер даже высказался в поддержку создания единой валюты для наших стран - нового рубля.
Путин и Лукашенко приехали поиграть в хоккей.
ИСТОЧНИК KP.RU