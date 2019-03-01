Турчинов сообщил об угрозе исчезновения украинской нации

СЕГОДНЯ 15:03 2019-03-01T15:07:37+03:00

По мнению секретаря СНБО Украины, к этому может привести снижение численности населения страны

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Существует угроза существования украинской нации — об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По его словам, к такому итогу может привести снижение численности населения страны. Дело в том, что в прошлом году на Украине родились 335 тысяч человек, а умерли 587 тысяч человек. Число абортом, по официальным сведениям, равно 100 тысячам в год, а рождаемость снизилась на 7%.

"И эта черная тенденция ежегодно только ухудшается... До девяти миллионов украинцев ежегодно выезжают на заработки за границу, 3,2 миллиона уже постоянно работают за границами страны, и большинство из них не планируют возвращаться на родину", — сказал Турчинов, передает телеканал "Прямой".

Секретарь СНБО добавил, что его страна находится на 29-м месте по показателю старения населения, а также занимает одну из первых позиций по снижению числа трудоспособных граждан.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия и Белоруссия произошли от Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU