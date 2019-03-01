Турчинов сообщил об угрозе исчезновения украинской нации
Существует угроза существования украинской нации — об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По его словам, к такому итогу может привести снижение численности населения страны. Дело в том, что в прошлом году на Украине родились 335 тысяч человек, а умерли 587 тысяч человек. Число абортом, по официальным сведениям, равно 100 тысячам в год, а рождаемость снизилась на 7%.
"И эта черная тенденция ежегодно только ухудшается... До девяти миллионов украинцев ежегодно выезжают на заработки за границу, 3,2 миллиона уже постоянно работают за границами страны, и большинство из них не планируют возвращаться на родину", — сказал Турчинов, передает телеканал "Прямой".
Секретарь СНБО добавил, что его страна находится на 29-м месте по показателю старения населения, а также занимает одну из первых позиций по снижению числа трудоспособных граждан.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия и Белоруссия произошли от Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU