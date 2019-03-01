В Минобороны РФ призвали командование США обеспечить безопасность эвакуации лагеря "Рукбан" в Сирии

СЕГОДНЯ 15:40 2019-03-01T15:53:03+03:00

Российский Центр в Сирии готовит эвакуацию людей из лагеря «Рукбан».

Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев

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В Минобороны России призвали командование Соединенных Штатов обеспечить безопасность шести автомобильных колонн, которые используются для эвакуации жителей лагеря «Рукбан» в Сирии.

"Понимая, что дальнейшее затягивание процесса расселения лагеря ведет к умножению страданий и новым жертвам среди удерживаемых сирийских граждан, правительство Сирии уже сегодня в четырнадцать часов направляет в лагерь Рукбан для эвакуации беженцев шесть автомобильных колонн", - сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что что шесть автоколонн будут эвакуировать людей из поселков Эль-Амара, Хомс, Мхин, Эль-Карьятейн, Пальмира и Дамаск.

"В этих условиях командование США обязано обеспечить безопасность прохождения автомобильных колонн через незаконно оккупированную ими зону Эт-Танф", - сказал Мизинцев.

По его словам, эти сведения будут доложены главе офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Сирии Аяки Ито.

Ранее стало известно, что российские военные формируют автомобильные колонны для тех, кто хочет покинуть лагерь беженцев "Рукбан" в Сирии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691028" frameborder="0"></iframe> Первая автомобильная колонна гумконвоя ООН и САКП вернулась из лагеря «Эр-Рукбан» в Дамаск в сопровождении военной полиции ВС РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU