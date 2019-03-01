2019-03-01T16:59:36+03:00
Авто

Водители сомневаются, что штрафы за «вафельницу» поможет ускорить трафик

Автоэксперт Петр Шкуматов уверен, единственные, кто рад такому нововведению – это частные компании, которые получают часть от суммы штрафа
Елена АКИМОВА
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Водители очень сильно сомневаются, что штрафы за "вафельницу" ускорят дорожный трафикВодители очень сильно сомневаются, что штрафы за "вафельницу" ускорят дорожный трафикФото: Иван ПРОХОРОВ
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С 1 марта водителям будут рассылать новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Это остановка на желтой «вафельной» разметке и выезд на забитый машинами перекресток. Следить за соблюдением ПДД будут интеллектуальные комплексы. В столице он пока один, установлен на перекрестке Садового кольца и Орликова переулка.

Авторы идеи уверены, что штраф в 1000 рублей сможет ускорить трафик и сократить пробки. А вот автоэксперты уверены в обратном.

- Пробки образуются из-за того, что забиваются главные дороги. Теперь водители будут помнить, что если торопиться влиться в поток, то можно застрять на перекрестке и получить штраф. Многие предпочтут не рисковать и притормозить заранее, дождаться следующего светофора. Это наоборот приведет к замедлению трафика. Единственная выгода от нововведения – это доли от штрафов, которые пойдут в частные карманы собственников камер, - уверен координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Сегодня движение транспортного потока отрегулировано с очень большими вопросами, подчеркивает автоэксперт. Сообщалось, что на интеллектуальную систему регулировки выделили 16 миллиардов рублей, но видимо деньги не дошли до цели, пишет ФАН.

Ранее аналогичным вопросом задавался депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Он обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность закупок комплекса «Стрит-Фалькон».

Что изменится с 1 марта: новые законы, повышения, штрафы и тарифы

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ИСТОЧНИК KP.RU

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