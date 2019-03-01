2019-03-01T17:08:00+03:00
В мире

Россия и США договорились вернуть сбор в размере 160 долларов за все виды виз

О достигнутой договоренности сообщили в министерстве иностранных дел РФ
Екатерина БОЛГОВА
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Россия и США договорились вернуть сбор в размере 160 долларов за все визыРоссия и США договорились вернуть сбор в размере 160 долларов за все визыФото: REUTERS
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Россия и США договорились вернуть сбор в размере 160 долларов за все виды виз, сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

"Достигнута договоренность с американской стороной о возобновлении с 4 марта практики взимания сбора в размере 160 долл. США за все виды виз, выдаваемых в соответствии с двусторонним соглашением 2011 года об упрощении визовых формальностей", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что практика взимания сбора за визы возобновится в следующий понедельник , 4 марта.

По данным министерства, такой "совместный шаг является хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества". Договоренность о возобновлении сбора будет помогать в укреплении деловых, гуманитарных, культурных и туристических связей между россиянами и гражданами США.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2019 году многократные визы в США для россиян подорожали в два раза, а процедура повторного оформления стала жестче.

ИСТОЧНИК KP.RU

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