Володин: зависимые от США страны не могут заявить о своей поддержке Венесуэле

СЕГОДНЯ 17:16 2019-03-01T17:16:36+03:00

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Все здравомыслящие политики осуждают действия США в отношение к Венесуэле, однако они не могут об этом заявить, поскольку зависимы от Вашингтона и вынуждены считаться с его позицией. Соответствующие заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу, 1 марта, на встрече с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

«Конечно, все здравомыслящие политики и страны, которые понимают, что такое в нашем мире не должно случиться, они осуждают действия США» - сказал Володин.

По его словам, «есть большое количество стран, которые зависимы, которые вынуждены считаться с позицией США, они, думаю, внутренне тоже с вами, но официально заявить позицию не могут».

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ИСТОЧНИК KP.RU