2019-03-01T17:16:36+03:00
Политика

Володин: зависимые от США страны не могут заявить о своей поддержке Венесуэле

По словам председателя Госдумы, многие государства осуждают действия Вашингтона в отношение к Каракасу
Елена Гильманова
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Председатель Госдумы Вячеслав ВолодинПредседатель Госдумы Вячеслав ВолодинФото: Евгения ГУСЕВА
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Все здравомыслящие политики осуждают действия США в отношение к Венесуэле, однако они не могут об этом заявить, поскольку зависимы от Вашингтона и вынуждены считаться с его позицией. Соответствующие заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу, 1 марта, на встрече с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

«Конечно, все здравомыслящие политики и страны, которые понимают, что такое в нашем мире не должно случиться, они осуждают действия США» - сказал Володин.

По его словам, «есть большое количество стран, которые зависимы, которые вынуждены считаться с позицией США, они, думаю, внутренне тоже с вами, но официально заявить позицию не могут».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Москва и Вашингтон подготовили документыс противоположными подходами к урегулированию ситуации в Венесуэле и доставке туда гуманитарной помощи. Россия заблокировала американскую резолюцию. Российскую резолюцию поддержали Китай, Экваториальная Гвинея и Южно-Африканская Республика. Еще четыре страны, в том числе Индонезия и Кувейт, воздержались. Остальные государства, среди которых США и страны ЕС, голосовали против российского варианта.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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