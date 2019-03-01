"Летчик" сообщил о крушении вертолета в поле в Московской области

СЕГОДНЯ 17:37 2019-03-01T17:45:22+03:00

В МЧС "КП" сообщили, что выехали к месту происшествия, информация о случившемся уточняется

Изменить размер текста: A A

В экстренные службы Московской области поступило сообщение о падении вертолета. Об этом спасателям рассказал мужчина, представившийся пилотом воздушного судна.

В МЧС "КП" сообщили, что выехали к месту происшествия.

Полиция, между тем, проверяет версию о том, что сообщение могло быть ложным. По данным источника "КП", звонивший говорил несвязно, путался в названии места крушения. Сначала он говорил о семи пострадавших, потом, что их осталось двое. А сейчас его номер и вовсе недоступен

Полиция проверила данные о вылетах вертолетов - по предварительной информации, их сегодня в Подмосковье не было.

Спасатели осмотрели всю территорию, никаких следов "авиакатастрофы" обнаружить не удалось.

Накануне, kp.ru писал о том, что в Московской области днем в четверг разбился небольшой частный самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU