2019-03-01T17:40:16+03:00
Наука

Ученые зафиксировали снижение солнечной активности

И теперь специалисты не могут рассчитать, когда звезда «проснется»
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали о резком падении солнечной активностиУченые рассказали о резком падении солнечной активностиФото: EAST NEWS
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Не смотря на приход календарной весны солнечная активность внезапно понизилась примерно в сто раз. Такие данные зафиксировали приборы ученых лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. Лебедева РАН.

Исследователи отмечают, что в последние месяцы уровень активности нашей звезды находился на рекордно низком уровне, однако все это время приборы работали в штатном режиме. А сейчас оборудование не фиксирует коротковолнового излучения, что говорит о том, что вспышек на Солнце нет.

Отметим, что такая ситуация противоречит прогнозам, которые эксперты давали в 2018 году. Тогда специалисты полагали, что в первые месяцы 2019 года произойдет масштабный всплеск солнечной активности, поскольку звезда начнет новый цикл. Однако пока происходит все наоборот, передает сайт телеканала «Звезда».

Новые прогнозы по солнечной активности эксперты пока не дают. Ученые не знают, затянется ли солнечная зима на неопределенное время, или звезда вскоре выйдет из «спячки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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