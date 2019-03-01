Tesla объявила о закрытии магазинов

СЕГОДНЯ 17:55 2019-03-01T17:55:47+03:00

В компании также добавили, что перевод продаж автомобилей в онлайн даст возможность избежать судебных разбирательств с автодилерами Фото: REUTERS

Теперь машины компании можно будет купить только через интернет

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Американский производитель электромобилей Teslа объявил, что закрывает все свои магазины. Теперь автомобили можно приобрести только через интернет. Это, по мнению компании, позволит снизить расходы на 5-6 процентов и сохранить ее прибыльность.

Кроме того, такая мера позволит снизить стоимость новой модели электромобиля. «Мы невероятно рады объявить, что стандартная Model 3, способная разгоняться до 130 миль в час [209 км в час] с дальностью 220 миль <…> теперь доступна за 35 тысяч долларов!», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

В компании также добавили, что перевод продаж автомобилей в онлайн даст возможность избежать судебных разбирательств с автодилерами.

На сайте kp.ru ранее сообщалось, что главный исполнительный директор компании Илон Маск перевел электромобили Tesla в «собачий режим». Теперь в электронной начинке машин появились две новые полезные функции, которые позволяют оставлять питомца в запертой машине и отпугивают жуликов.

В Лас-Вегасе беспилотная Tesla сбила автономного робота.

ИСТОЧНИК KP.RU