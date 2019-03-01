2019-03-01T18:23:54+03:00
Политика

В Госдуму внесли проект о регистрации детей от суррогатных матерей

Законопроект внес глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский
Екатерина БОЛГОВА
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В Госдуму внесён проект о регистрации рождённых суррогатной матерью детейВ Госдуму внесён проект о регистрации рождённых суррогатной матерью детейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Госдуму внесли проект о регистрации детей от суррогатных матерей. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что сейчас органы ЗАГС не регистрируют малышей, родившихся у не состоявших в браке мужчины и женщины, а также у одиноких женщин, которые прибегли у услугами суррогатных матерей.

«Единственная возможность зарегистрировать рождение ребёнка для данной категории лиц — обращение в суд», — сказал Рязанский, которого цитирует пресс-служба Совета Федерации.

По словам председателя комитета, судебные разбирательства длятся долго, а указанные категории детей в это время не имеют необходимых прав.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в котором предложены изменения в Уголовный кодекс. Поправки касаются статей УК об организованной преступности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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