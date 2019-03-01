Сообщивший о крушения вертолета в Московской области обвинял в произошедшем норвежцев и собак

СЕГОДНЯ 18:50 2019-03-01T18:51:04+03:00

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«Комсомольская правда» получила аудиозапись звонка «пилота» по кличке «Макриди», который 1 марта поднял на уши все экстренные службы Московской области. Он позвонил и сообщил о падении его вертолета. Из записи слышно, что он говорил несвязно, путался в названии места крушения и не мог объяснить связно, что произошло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694915" frameborder="0"></iframe> Пилот по кличке "Макриди" поднял на уши все экстренные службы Московской области.

В телефонном разговоре мужчина обвинял в «авиакатастрофе» норвежцев, которые стреляли в собаку. «Там на вертолете было написано «Норвегия». Лежала собака. Они в нее стреляли. Эта собака пришла туда, где у нас там находится база. У нас тоже есть собаки. Собаку туда завели» - сказал он.

Сначала «Макриди» говорил о семи пострадавших, потом, что их осталось двое. «Норвежский летел рядом. Мы спустились перед тем, как упасть. Они стреляли в собаку. И ни ***, кто там жив-то? Четыре человека, на *** А было семь» - сообщил «летчик».

Напомним, что 1 марта в экстренные службы Московской области поступило сообщение о падении вертолета. Об этом спасателям рассказал мужчина, который представился пилотом воздушного судна. Спасатели осмотрели территорию, никаких следов «авиакатастрофы» не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU