В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

СЕГОДНЯ 19:32 2019-03-01T19:32:29+03:00

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В лаборатории Гидрометцентра сообщили, что в ночь на 1 марта в Москве было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление. Оно побило рекорд 1938 года.

"В ночь на 1 марта 2019 года давление составило 723,1 мм рт. ст. Предыдущий рекорд был зафиксирован 1 марта 1938 года, когда давление составило 725 мм", - приводит ТАСС слова заведующей лабораторией Людмилы Паршиной.

1 марта в столице и Московском регионе отмечается похолодание, снегопад, гололед и северный ветер. Температура воздуха к вечеру пятницы, по данным синоптиков, опустится до минус 6 градусов. В связи с ухудшением погодных условий Центр организации дорожного движения призвал автомобилистов Москвы отказаться от личного транспорта и пересесть на метро.

Накануне сайт kp.ru сообщил, что с началом календарной весны, на фоне теплого февраля, следует ожидать резкое похолодание. Температура может опуститься до минус 15 градусов. Несмотря на это в городе уже ощущается весеннее настроение. Так, в отдельных местах Москвы распустились подснежники. На выставке в Ботаническом саду МГУ начала работу выставка «Репетиция весны», где можно полюбоваться тюльпанами, нарциссами, крокусами, гиацинтами, лилиями и ландышами.

ИСТОЧНИК KP.RU