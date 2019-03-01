СЕГОДНЯ 19:38 2019-03-01T19:38:38+03:00

В 2017 году полотно эпохи Возрождения было представлено на выставке в Пушкинском музее Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина готов приобрести оригинал картины «Венера и Адонис» известного итальянского живописца Тициана. Выкупить полотно представителя венецианской школы готовы за 5-6 млн долларов. В настоящее время переговоры продолжаются.

«Мы посоветовались со специалистами, аукционными домами, искусствоведами и определили реальную стоимость полотна - $3-5 млн. Музей готов выкупить картину за $5-6 млн, в любое время. У нас уже есть средства", - цитирует ТАСС пресс-службу музея. Там также уточнили, что деньги готовы предоставить спонсоров.

Пушкинский музей намерен купить оригинал картины Тициана

Ранее предполагалось, как писал сайт kp.ru, что до нашего времени сохранилась только копия картины Тициана "Венера и Адонис". Однако в 2005 году замдиректора Пушкинского музея по научной работе Виктория Маркова по просьбе коллекционера Владимира Логвиненко, у которого хранилось полотно, установил его оригинальность. Картина нуждалась в реставрация, и поэтому была отправлена в Венецию. Позже в течение двух лет она хранилась в Швейцарии.

В 2017 году полотно эпохи Возрождения было представлено на выставке в Пушкинском музее.

ИСТОЧНИК KP.RU