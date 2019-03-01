2019-03-01T19:53:08+03:00
В мире

В Венесуэле заявили о готовности республики поставлять нефть в Россию

По мнению страны, сейчас для этого хороший и правильный момент
Марина ВЕНЦОВА
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Володин в ходе переговоров отметил, что все здравомыслящие политики осуждают действия США в отношении ВенесуэлыВолодин в ходе переговоров отметил, что все здравомыслящие политики осуждают действия США в отношении ВенесуэлыФото: Евгения ГУСЕВА
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Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявила, что республика готова поставлять России нефть.

«Мы продолжаем сотрудничать, у нас очень богатая насыщенная повестка дня. Прорабатываем целый ряд вопросов в области энергетики, ВТС, научно-технического сотрудничества, финансов, экономики, - сказала она. - Все, что необходимо Венесуэле, у России есть. Венесуэла со своей стороны может дать нефть, которая нужна России".

Родригес добавила, что ситуация, которая сложилась в настоящее время – это хороший и правильный момент, чтобы думать о будущем Венесуэлы и России, а также работать для этого.

Со своей стороны, как ранее сообщал сайт kp.ru, Володин в ходе переговоров отметил, что все здравомыслящие политики осуждают действия США в отношении Венесуэлы. Но они не могут заявить об этом в связи с зависимостью от Вашингтона.

Ранее в пятницу США ввели санкции против руководства Национальной гвардии и полиции Венесуэлы. Американские власти неоднократно заявляли, что в отношении лиц, которые, по их версии, препятствовали поставкам гумпомощи на территорию Венесуэлы 23 февраля, будут приняты соответствующие меры.

Делси Родригес 1 марта находится в Москве с официальным визитом. Она провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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