Российские лыжники стали вторыми на чемпионате мира в Австрии

СЕГОДНЯ 19:58 2019-03-01T19:58:16+03:00

Российские лыжники заработали серебро на ЧМ в Австрии Фото: REUTERS

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Российские лыжники стали вторыми в мужской эстафете 4х10 км на чемпионате мира в Австрии. Серебро завоевали Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов.

Первыми к финишу пришли представители Норвегии - Эмиль Иверсен, Мартин Йонсруд Сундбю, Шур Рёте и Йоханнес Клебо. Бронза - у французов Адриена Бакшайдера, Мориса Манифика, Клемана Парисса и Ришара Жюве.

Комментатор Дмитрий Губерниев похвалил россиянам с достигнутым результатом, но отметил, что хотелось бы большего.

«Лыжники России вторые! Молодцы! Но хотелось большего! Чемпионы вновь норвежцы!» — написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, накануне российские лыжницы завоевали бронзовые медали в эстафете 4×5 км на том же турнире в Австрии. Чемпионат мира в австрийском Зеефельде продлится до 3 марта

ИСТОЧНИК KP.RU