Еще один кандидат в президенты Украины готов сняться с выборов в пользу Гриценко

СЕГОДНЯ 20:27 2019-03-01T20:27:59+03:00

Второй кандидат в президенты Украины готов сняться с выборов Фото: REUTERS

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Кандидат в президенты Украины, журналист Дмитрий Гнап заявил о готовности сняться с гонки в пользу председателя партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

"Я обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю свое обещание и готов также сняться в пользу Анатолия Гриценко", - сказал Гнап в своем обращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Он отметил, что теперь его решение должна утвердить партия "Сила людей", от которой он выдвигался в президенты. Согласно последним данным социологов, Гнап набирает менее 1% в рейтингах кандидатов в президенты Украины.

Напомним, ранее глава партии "Самопомощь" Андрей Садовой отказался от участия в гонке в пользу Гриценко. Кандидатами в президенты Украины были зарегистрированы 44 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU