ОЗХО обнародовала итоги расследования "химатаки" в Думе

СЕГОДНЯ 21:34 2019-03-01T21:34:18+03:00

ОЗХО опубликовала доклад об итогах расследования "химатаки" в Думе Фото: REUTERS

В докладе утверждается, что в Думе имело место "использование токсичного химического вещества в качестве оружия"

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В пятницу, 1 марта, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнародовала доклад об итогах расследования инцидента, произошедшего в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года.

Отмечается, что были исследованы показания очевидцев, анализа проб окружающей среды, токсикологического исследования и другие сведения. В результате специалисты ОЗХО пришли к выводу, что в Думе было использовано "токсичного химического вещества в качестве оружия".

"Этот токсичный химикат содержал реактивный хлор. Токсичным химическим веществом был, вероятно, молекулярный хлор", — говорится в документе.

Напомним, в апреле прошлого года западные страны обвинили официальный Дамаск в химической атаке на Думу. Организация "Белые каски" предоставила кадры, где врачи якобы спасают пострадавших сирийцев от химатаки. Через несколько дней США, Великобритания и Франция совершили удары по сирийским объектам.

МИД РФ заявил, что целью вбросов об использовании химического оружия является оправдание ударов. Позже стало известно, что съемки, предоставленные "Белыми касками", были постановочными.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/647173" frameborder="0"></iframe> Доказано: химатака - постановка.Минобороны доказало, что химатака в сирийской Думе была постановочной.

ИСТОЧНИК KP.RU