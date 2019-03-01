2019-03-01T21:34:18+03:00
Политика

ОЗХО обнародовала итоги расследования "химатаки" в Думе

В докладе утверждается, что в Думе имело место "использование токсичного химического вещества в качестве оружия"
Екатерина БОЛГОВА
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ОЗХО опубликовала доклад об итогах расследования "химатаки" в ДумеОЗХО опубликовала доклад об итогах расследования "химатаки" в ДумеФото: REUTERS
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В пятницу, 1 марта, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнародовала доклад об итогах расследования инцидента, произошедшего в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года.

Отмечается, что были исследованы показания очевидцев, анализа проб окружающей среды, токсикологического исследования и другие сведения. В результате специалисты ОЗХО пришли к выводу, что в Думе было использовано "токсичного химического вещества в качестве оружия".

"Этот токсичный химикат содержал реактивный хлор. Токсичным химическим веществом был, вероятно, молекулярный хлор", — говорится в документе.

Напомним, в апреле прошлого года западные страны обвинили официальный Дамаск в химической атаке на Думу. Организация "Белые каски" предоставила кадры, где врачи якобы спасают пострадавших сирийцев от химатаки. Через несколько дней США, Великобритания и Франция совершили удары по сирийским объектам.

МИД РФ заявил, что целью вбросов об использовании химического оружия является оправдание ударов. Позже стало известно, что съемки, предоставленные "Белыми касками", были постановочными.

Доказано: химатака - постановка.Минобороны доказало, что химатака в сирийской Думе была постановочной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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