ОЗХО обнародовала итоги расследования "химатаки" в Думе
В пятницу, 1 марта, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнародовала доклад об итогах расследования инцидента, произошедшего в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года.
Отмечается, что были исследованы показания очевидцев, анализа проб окружающей среды, токсикологического исследования и другие сведения. В результате специалисты ОЗХО пришли к выводу, что в Думе было использовано "токсичного химического вещества в качестве оружия".
"Этот токсичный химикат содержал реактивный хлор. Токсичным химическим веществом был, вероятно, молекулярный хлор", — говорится в документе.
Напомним, в апреле прошлого года западные страны обвинили официальный Дамаск в химической атаке на Думу. Организация "Белые каски" предоставила кадры, где врачи якобы спасают пострадавших сирийцев от химатаки. Через несколько дней США, Великобритания и Франция совершили удары по сирийским объектам.
МИД РФ заявил, что целью вбросов об использовании химического оружия является оправдание ударов. Позже стало известно, что съемки, предоставленные "Белыми касками", были постановочными.
Доказано: химатака - постановка.Минобороны доказало, что химатака в сирийской Думе была постановочной.
ИСТОЧНИК KP.RU