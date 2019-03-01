Климкин: Черное море будет Бермудским треугольником для России

СЕГОДНЯ 21:48 2019-03-01T21:48:05+03:00

Очередное спорное заявление министр иностранных дел Украины сделал на международном форуме по безопасности Черноморского региона

Изменить размер текста: A A

Глава МИД Украины Павел Климкин надеется, что Черное море станет для России Бермудским треугольником.

"Черное море никогда не будет принадлежать российскому режиму", — сказал Климкин в ходе своего выступления на международной конференции по безопасности Черноморского региона в Одессе.

Он также не в первый раз заявил, что Киев вернет Крым, а также сказал, что Москва запрещает Украине судоходство в Керченском проливе и Азовском море, передает РИА Новости.

Напомним, выход к Черному морю имеют Россия и Украина, а также Турция, Грузия, Абхазия, Болгария и Румыния.

В ноябре прошлого года три украинских судна нарушили российскую границу и не реагировали на требования российских пограничников прекратить движение. 24 моряка были задержаны, им предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы России.

ИСТОЧНИК KP.RU