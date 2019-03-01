2019-03-01T22:30:06+03:00
Экономика

Российский рынок акций завершил неделю снижением

Курс доллара снизился до 65,75 рубля
Екатерина БОЛГОВА
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Рынок акций РФ завершил неделю снижениемРынок акций РФ завершил неделю снижениемФото: REUTERS
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В пятницу, 1 марта, российский рынок акций завершил неделю снижением вместе с ценами на нефть. Индекс МосБиржи составил 2478,01 пункта, снизившись на 0,3%, индекс РТС - 1187,35 пункта (-0,1%).

Курс доллара снизился до 65,75 рубля. По итогам прошедшей рабочей недели индексы МосБиржи и РТС упали на 0,4-0,9%, доллар подорожал на 0,36 рубля.

Снизились в цене акции "Распадской" (-4,4%), ПАО "Полюс" (-2,2%), "Газпрома" (-1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,9%), Сбербанка (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Россетей" (-0,3%).

В то же время подорожали акции "Магнита" (+3,3%), "Яндекса" (+1,8%), "Мечела" (+1,8%), "Газпром нефти" (+1%), "РусАла" (+0,8%), "РусГидро" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,4%), передает "Интерфакс".

ИСТОЧНИК KP.RU

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