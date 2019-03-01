2019-03-01T22:40:40+03:00
Политика

Порошенко сообщил, что его уже "задолбали" коррупционеры

Президент Украины также поручил силовикам проверить итоги журналистского расследования о хищениях в военно-промышленном комплексе
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что его уже "задолбали" коррупционеры.

"Сегодня, как коршуны, политиканы слетелись, в том числе и те политиканы, которые имеют непосредственное отношение к хищению и распродажи и уничтожению армии. Или еще коррупционеры, которые уже задолбали. Извините", - сказал Порошенко во время разговора с военными, сообщает его пресс-служба.

Также он распорядился проверить итоги журналистского расследования группы Bihus.info о хищениях в военно-промышленной отрасли.

"Если есть факты - ни фамилии, ни должность никого не должны защитить", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о хищениях в оборонном комплексе после публикации расследования Bihus.info. Журналисты сообщили о хищениях в оборонном комплексе, к которым могут иметь отношение приближенные к Порошенко лица. После этого лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко, но бланки для сбора подписей аннулировали в Верховной Раде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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