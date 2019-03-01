Порошенко сообщил, что его уже "задолбали" коррупционеры
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что его уже "задолбали" коррупционеры.
"Сегодня, как коршуны, политиканы слетелись, в том числе и те политиканы, которые имеют непосредственное отношение к хищению и распродажи и уничтожению армии. Или еще коррупционеры, которые уже задолбали. Извините", - сказал Порошенко во время разговора с военными, сообщает его пресс-служба.
Также он распорядился проверить итоги журналистского расследования группы Bihus.info о хищениях в военно-промышленной отрасли.
"Если есть факты - ни фамилии, ни должность никого не должны защитить", - сказал Порошенко.
Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о хищениях в оборонном комплексе после публикации расследования Bihus.info. Журналисты сообщили о хищениях в оборонном комплексе, к которым могут иметь отношение приближенные к Порошенко лица. После этого лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко, но бланки для сбора подписей аннулировали в Верховной Раде.
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ИСТОЧНИК KP.RU