2019-03-01T23:39:47+03:00
Политика

Константинополь отказался обсуждать раскол церкви на Украине на всеправославном уровне

Патриарх Варфоломей утверждает, что дал украинской церкви автокефалию так же, как и другим новым Автокефальным Церквям
Юлия ДИВЕЕВА
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Константинопольский патриарх ВарфоломейКонстантинопольский патриарх ВарфоломейФото: REUTERS
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Константинопольский патриархат не станет обсуждать раскол в православной украинской церкви на всеправославном уровне. Такое заявление сделал Константинопольский патриарх Варфоломей, отвечая на письмо Антиохийского патриарха Иоанна.

В своем письме, опубликованном на сайте Московского патриархата РПЦ, Варфоломей упрекает четыре православных церкви за то, что они отказались присутствовать на Вселенском соборе без веских причин "с церковной и богословской точки зрения".

"Ваша древняя церковь была одной из них. Вселенский патриархат имеет серьёзное основание воздержаться от такого собрания на общеправославном уровне, которое будет бесполезным, поскольку приведет к согласию только в том, что участники будут не согласны друг с другом", - считает Варфоломей.

Он подчеркнул, что им движет одна цель - "единство украинского народа и прекращение разделения и раскола в собрании миллионов верующих". Патриарх заверяет в своей приверженности церковным традициям и канонам. Он указал, что Константинополь наградил "автокефалией Церковь Украины тем же способом, как получили внутреннюю администрацию все другие новосозданные Автокефальные Церкви".

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 5 января 2019 года новая церковная организация - Православная церковь Украины (ПЦУ) - получила независимость. Указ об автокефалии (томос) подписал патриах Константинопольский Варфоломей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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