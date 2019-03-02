2019-03-02T01:26:28+03:00
Происшествия

Умер вор в законе Джемал Микеладзе

Джемо скончался в Италии в возрасте 43 лет
Юлия ДИВЕЕВА
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Джемал Микеладзе. Фото: пресс-служба МВДДжемал Микеладзе. Фото: пресс-служба МВД
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Умер один из самых известных воров в законе Джемал Микеладзе (Джемо). Он скончался в возрасте 43 лет в ночь на 1 марта в Италии, где владел недвижимостью и якобы имел вид на жительство.

Как сообщает «Коммерсантъ», местные власти не называют причины смерти, но есть предположение, что они связаны с наркотической зависимостью Микеладзе и вытекающими из возникшими в результате проблемами со здоровьем.

Издание пишет, что Джемо являлся представителем «классической» семьи воров в законе. Его отец Арсен Микeладзе считался одним из самых влиятельных авторитетов криминальной среды из числа уроженцев Грузии. Он был убит в 90-х годах. Старший брат Джемо - Мамука Микеладзе также умер в начале 2019 года в Москве от передозировки наркотиков.

В конце 2016 года Микеладзе после отсидки в России экстрадировали в Италию по запросу местных властей - вор успел приобрести недвижимость в городе Бари и провел там сходку. итальянских спецслужб заподозрили его в причастности к оргпреступности и выдали ордер на арест.

Адвокаты Джемо через апелляционные жалобы снизили вынесенный ему заочно приговор с 15 лет тюрьмы почти до двух. В результате авторитет в скором времени вышел из тюрьмы и поселился на своей вилле, где в последнее время жил очень тихо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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