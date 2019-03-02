2019-03-02T02:04:32+03:00
Политика

Госдеп: США не поддерживают операцию по эвакуации беженцев из лагеря "Рукбан"

В Вашингтоне заявили, что действия России и Сирии отвечают стандартам безопасности
Юлия ДИВЕЕВА
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Госдепартамент США раскритиковал Россию и Сирию за операцию по эвакуации беженцев из "Рукбана"Госдепартамент США раскритиковал Россию и Сирию за операцию по эвакуации беженцев из "Рукбана"Фото: REUTERS
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США отказываются поддержать операцию по эвакуации беженцев из лагеря "Рукбан" в Сирии, которую проводят совместно правительство САР и российские военные. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино в своем Twitter.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты "поддерживают призыв ООН к выработке решения" по ситуации в лагере для беженцев "Рукбан", где складывается катастрофическая гуманитарная ситуация. Однако Госдепартамент требует, чтобы это решение "соответствовало стандартам безопасности и было бы скоординировано со всеми сторонами", имея в виду оппозицию.

"Односторонние российские инициативы, не согласованные с ООН и другими сторонами в регионе, не отвечают этим стандартам", - подчеркнул Палладино.

При этом он заверил, что США готовы к согласованным действиям "по безопасному, добровольному выводу" граждан, желающих покинуть лагерь и вернуться домой.

Ранее сайт kp.ru писал, что правительство Сирии 1 марта направило автобусы для эвакуации людей из лагеря для беженцев "Рукбан". Безопасность шести автоколонн на пункте пропуска "Джлеб" и их сопровождение обеспечивают сирийские вооруженные силы совместно со Службой безопасности и во взаимодействии с подразделениями военной полиции Вооруженных Сил РФ.

Колонна автобусов для возвращения жителей лагеря «Рукбан» к местам постоянного проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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