Названы причины пожара в дагестанском селе

СЕГОДНЯ 02:16 2019-03-02T02:21:53+03:00

Специалисты рассматривают несколько версий - основной пока нет [видео]

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Причиной крупного пожара в селе Тисси-Ахитли в Цумадинском районе Дагестана могло стать неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание. В экстренных службах сообщили, что на данный момент нет основной версии возникновения возгорания

"Среди рассматриваемых версий, в том числе, - неосторожное обращение с огнем, а также короткое замыкание, неисправность электрооборудования, то есть электротехническая версия", - сказал источник ТАСС.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что к 01:35 мск пожар был полностью ликвидирован. Его площадь составила 2500 квадратных метров. По предварительным данным, огонь вспыхнул в одном из домов и быстро распространился.

Жертв и разрушений нет. Благодаря усилиям пожарных и местных жителей удалось уберечь от огня 73 жилых дома. Всего в селе 89 домовладений, в которых проживали около 300 человек.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Дагестане горят 20 частных домов села Тисси-Ахитли. Жители сначала боролись с огнем своими силами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/694962" frameborder="0"></iframe> Страшный пожар в Дагестане попал на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU