Названы причины пожара в дагестанском селе
Причиной крупного пожара в селе Тисси-Ахитли в Цумадинском районе Дагестана могло стать неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание. В экстренных службах сообщили, что на данный момент нет основной версии возникновения возгорания
"Среди рассматриваемых версий, в том числе, - неосторожное обращение с огнем, а также короткое замыкание, неисправность электрооборудования, то есть электротехническая версия", - сказал источник ТАСС.
В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что к 01:35 мск пожар был полностью ликвидирован. Его площадь составила 2500 квадратных метров. По предварительным данным, огонь вспыхнул в одном из домов и быстро распространился.
Жертв и разрушений нет. Благодаря усилиям пожарных и местных жителей удалось уберечь от огня 73 жилых дома. Всего в селе 89 домовладений, в которых проживали около 300 человек.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Дагестане горят 20 частных домов села Тисси-Ахитли. Жители сначала боролись с огнем своими силами.
Страшный пожар в Дагестане попал на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU