Трамп попросил Китай отменить пошлины для сельхозпродукции из США
Президент США Дональд Трамп попросил власти Китая отменить все пошлины для сельскохозяйственной продукции от американских производителей. Об этом глава Белого дома сообщил в своем аккаунте в Twitter.
"Я попросил Китай незамедлительно снять тарифы с нашей сельскохозяйственной продукции, включая говядину, свинину и так далее", - написал американский лидер.
Трамп отметил, что предпосылки для этого есть: торговые переговоры в Пекином проходят успешно, а США не стали с 1 марта повышать для Китая тарифы на 25%.
"Это очень важно для наших замечательных фермеров и для меня!" - признался президент.
Как писал сайт kp.ru, 1 декабря 2018 года в Буэнос-Айресе на полях G20 прошли переговоры Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. Стороны договорились после 1 января 2019 года не вводить новые таможенные пошлины.
Напомним, американо-китайское торговое противостояние началось после того, как страны объявили о введении взаимных повышенных таможенных пошлин,
ИСТОЧНИК KP.RU
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