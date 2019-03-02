Трамп попросил Китай отменить пошлины для сельхозпродукции из США

СЕГОДНЯ 03:05 2019-03-02T03:05:20+03:00

Глава государства отметил, что торговые переговоры с КНР проходят успешно

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Президент США Дональд Трамп попросил власти Китая отменить все пошлины для сельскохозяйственной продукции от американских производителей. Об этом глава Белого дома сообщил в своем аккаунте в Twitter.

"Я попросил Китай незамедлительно снять тарифы с нашей сельскохозяйственной продукции, включая говядину, свинину и так далее", - написал американский лидер.

Трамп отметил, что предпосылки для этого есть: торговые переговоры в Пекином проходят успешно, а США не стали с 1 марта повышать для Китая тарифы на 25%.

"Это очень важно для наших замечательных фермеров и для меня!" - признался президент.

Как писал сайт kp.ru, 1 декабря 2018 года в Буэнос-Айресе на полях G20 прошли переговоры Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. Стороны договорились после 1 января 2019 года не вводить новые таможенные пошлины.

Напомним, американо-китайское торговое противостояние началось после того, как страны объявили о введении взаимных повышенных таможенных пошлин,

ИСТОЧНИК KP.RU