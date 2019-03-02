2019-03-02T06:43:44+03:00
Умные вещи

Facebook и Instagram подали в суд на китайские компании за продажу фальшивых лайков

Компании утверждают, что их названия использовались незаконно
Юлия ДИВЕЕВА
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Facebook будет судиться с китайскими компаниями за использование фальшивых лайков для продвиженияFacebook будет судиться с китайскими компаниями за использование фальшивых лайков для продвиженияФото: REUTERS
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Американские компании Facebook и Instagram первого марта обратились в федеральный суд США с иском против четырех китайских компаний и трех граждан КНР за продажи фальшивых лайков, аккаунтов и подписчиков. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

"Они делали это как в Facebook, так и в Instagram, а также на платформах других поставщиков онлайн-услуг, включая Amazon, Apple, Google, LinkedIn и Twitter" - говорится в заявлении.

В Facebook настаивают, что имена соцсетей использовались нелегально, в нарушении закона об интеллектуальной собственности США. Также в компании отметили, что своим иском намерены подтвердить, что "такого рода мошеннические действия недопустимы", и Facebook будет решительно пресекать их "чтобы защитить честность своей платформы", передает ТАСС.

Социальная сеть Facebook была создана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. В 2012 году компания Facebook приобрела приложение Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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