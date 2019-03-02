Кандидат в президенты Украины рассказал почему Киев не смог сохранить Крым

СЕГОДНЯ 07:05 2019-03-02T07:08:50+03:00

На Украине все еще обсуждают, как надо было удерживать Крым Фото: Евгения ГУСЕВА

Политик считает, что правительство Незалежной не заняло никакой позиции во время проведения референдума на полуострове

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Украина могла бы сохранить Крым, если бы власть в Киеве имела свою позицию. Такое мнение высказал лидер Социалистической партии Украины, кандидат в президенты Илья Кива.

"Нужно было поддержать тех, кто был готов отстаивать интересы украинского закона, украинского государства. Поддержать, а не сдавать и бросать их на произвол судьбы", — сказал он эфире телеканала NewsOne.

Он поделился опытом "удержания" Красноармейска, во время референдума о статусе регионов в Донбассе. Кива заявил, что госорганы, горисполком, милиция и райадминистрация остались под контролем Киева, потому что местные власти забирали и жгли урны для голосований вместе с бюллетенями.

"Разбившись на группы по 7-10 человек просто собрали эти урны и сожгли то, что в них было, подняли украинский флаг и ждали. Ждали войска или когда за нами придут представители незаконных вооруженных формирований.Когда так называемый референдум прошел, то Красноармейск остался украинским", - рассказал Кива.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума. По результатам голосования 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя поддержали за вхождение в состав России.

ИСТОЧНИК KP.RU