Погода в Москве на 2 марта 2019 года: температура опустится до -6

2 Март 07:07 2019-03-02T07:07:24+03:00

В субботу, 2 марта, днем около -4, к тому же с порывистым северным ветром Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики рассказали, чего жителям столицы ждать от погоды в Москве на 2 марта 2019 года

Изменить размер текста: A A

Погода в Москве на 2 марта 2019 года будет переменно облачной. Осадков не ожидается, а вот гололедица на дорогах вполне возможна.

Все потому, что температура воздуха вновь перешла из плюсового диапазона в минусовой, опустившись до -6..-4 в дневные часы. Ночью же столбики термометров могут опускаться до -10..-8 градусов.

При этом ветер северного и северо-западного направлений разовьет скорость 5-10 метров в секунду, а атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, составит 740 миллиметров ртутного столба.

Что касается выходных в целом, то сайт kp.ru писал о том, что в воскресенье москвичей ждет очередная метель - облачно, ветрено и много осадков. Зато уже в начале следующей недели 4 марта атлантический циклон принесёт оттепель и вернет в город плюсовую температуру.

ИСТОЧНИК KP.RU