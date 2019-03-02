2019-03-02T07:53:14+03:00
Общество

Родительская суббота в 2019 году отмечается в России 2 марта

За неделю до Великого поста 2 марта 2019 года верующие усердно молятся о прощении грехов всех умерших, начиная от Адама и Евы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В день перед Страшным судом все верующие молятся за прощение грехов усопшихВ день перед Страшным судом все верующие молятся за прощение грехов усопшихФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

На этих выходных, 2 марта 2019 года, в России празднуется так называемая Вселенская мясопустная родительская суббота.

Каждый раз за день до Масленицы и за неделю до Великого поста священники и прихожане читают особые молитвы, в которых просят о прощении грехов всех умерших, начиная от Адама и Евы. При этом особенного поминовения удостаиваются те почившие, которые не получили церковного отпевания.

Всего в году родительских суббот пять, но лишь некоторые их них называются Вселенскими, поскольку только в эти дни читаются особые молитвы. Что же касается приписки мясопустная, то ее можно перевести как "мясо оставляю" - ем его в последний раз. Все потому, что следующий день, воскресенье, будет посвящен Страшному суду.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2019 году 2 марта также является днем Священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, который скончался от голода, заключенный в монастыре поляками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США заподозрили КНДР в попытках хищения средств через кибератаки
Овечкин забросил победную шайбу в матче «Кэпиталз» и «Айлендерс»
США не против российской гумпомощи Венесуэле, но не через Мадуро
Китай выразил протест Канаде из-за начала экстрадиции финдиректора Huawei
Погода в Москве на 2 марта 2019 года: температура опустится до -6
Кандидат в президенты Украины рассказал почему Киев не смог сохранить Крым
Facebook и Instagram подали в суд на китайские компании за продажу фальшивых лайков
Небольшой самолет врезался в жилой многоэтажный дом во Флориде
США ввели визовые санкции в отношении 49 представителей Венесуэлы
В Сети дали советы экс-жене депутата после слов о «нищебродах»
Лукашенко пояснил свое решение не признавать Абхазию
Умерла американская актриса Кэтрин Хэлмонд
Трамп попросил Китай отменить пошлины для сельхозпродукции из США
Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei в США
Названы причины пожара в дагестанском селе
Госдеп: США не поддерживают операцию по эвакуации беженцев из лагеря "Рукбан"
Умер вор в законе Джемал Микеладзе
Верка Сердючка наотрез отказалась представлять Украину на Евровидении
Правительство Сирии направило автоколонны для эвакуации людей из лагеря беженцев "Рукбан"
Константинополь отказался обсуждать раскол церкви на Украине на всеправославном уровне
Украина получила кредит в Германии на полмиллиарда евро
Евросоюз потребовал от Польши не начинать стройку канала, против которого протестуют экологи
Три самолета НАТО провели разведку у российских границ
Порошенко сообщил, что его уже "задолбали" коррупционеры