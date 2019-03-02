Родительская суббота в 2019 году отмечается в России 2 марта

СЕГОДНЯ 07:53 2019-03-02T07:53:14+03:00

В день перед Страшным судом все верующие молятся за прощение грехов усопших Фото: Михаил ФРОЛОВ

За неделю до Великого поста 2 марта 2019 года верующие усердно молятся о прощении грехов всех умерших, начиная от Адама и Евы

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На этих выходных, 2 марта 2019 года, в России празднуется так называемая Вселенская мясопустная родительская суббота.

Каждый раз за день до Масленицы и за неделю до Великого поста священники и прихожане читают особые молитвы, в которых просят о прощении грехов всех умерших, начиная от Адама и Евы. При этом особенного поминовения удостаиваются те почившие, которые не получили церковного отпевания.

Всего в году родительских суббот пять, но лишь некоторые их них называются Вселенскими, поскольку только в эти дни читаются особые молитвы. Что же касается приписки мясопустная, то ее можно перевести как "мясо оставляю" - ем его в последний раз. Все потому, что следующий день, воскресенье, будет посвящен Страшному суду.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2019 году 2 марта также является днем Священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, который скончался от голода, заключенный в монастыре поляками.

ИСТОЧНИК KP.RU