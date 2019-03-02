2019-03-02T08:01:21+03:00
Спорт

Овечкин забросил победную шайбу в матче «Кэпиталз» и «Айлендерс»

Россиянин установил очередной рекорд в НХЛ
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Российский хоккеист Александр Овечкин принес победное очко своей команде «Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась со счетом 3:1.

Овечкин в этом матче достиг отметки в 45 голов за регулярный чемпионат. У спортсмена 10 таких сезонов, что является новым рекордом лиги. У двух игроков НХЛ -Уэйна Гретцки и Майка Босси по девять таких сезонов.

Также Овечкин сравнялся с Патриком Марло из «Торонто Мэйпл Лифс» по победным голам - по 106 таких шайб в карьере каждого. Также россиянин в снайперской гонке опережает на пять шайб Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхоукс», передает «Чемпионат».

Всего в текущем сезоне на счету Александра 75 очков в 64 матчах – 45 голов и 30 результативных передач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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