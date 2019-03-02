2019-03-02T08:07:10+03:00
В мире

США заподозрили КНДР в попытках хищения средств через кибератаки

Американцы утверждают, что северокорейские хакеры вымогают и крадут деньги с банковских счетов, начиная с 2014 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Власти США подозревают КНДР в кибератаках на банкиВласти США подозревают КНДР в кибератаках на банкиФото: REUTERS
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В Соединенных Штатах считают, что введенные в отношении КНДР экономические санкции вынудили Пхеньян прибегнуть к кибератакам с целью хищения средств из финансовых организаций ряда стран. Такое мнение высказал помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс.

"Прямые киберограбления банков - это значительная часть того, чем они занимаются сейчас в киберпространстве", - сказал сотрудник ведомства в интервью CNN.

Демерс подчеркнул, что речь идет не только о вымогательствах, но и о хищении крупных сумм с помощью блокировки внутренних систем финансовых учреждений и безналичного перевода с чужих счетов путем подбора паролей. Так, например, по словам помощника Генпрокурора, именно северокорейские хакеры стоят за атакой на Центробанк Бангладеша, которая состоялась в феврале 2016 года. Тогда со счетов регулятора было похищено более 80 млн долларов.

Специализирующаяся на кибербезопасности американская компания FireEye утверждает, что за всем стоит группа хакеров под названием APT38, якобы работающая совместно с властями КНДР. Согласно данным экспертов, начиная с 2014 года эта группировка атаковала свыше 16 организаций в 11 различных странах.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад американские власти предъявили КНДР официальные обвинения в распространении вируса-вымогателя WannaCry, от которого пострадали сотни учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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